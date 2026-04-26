A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PONTE OGLIO-GRUMELLO VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PONTE OGLIO-GRUMELLO VERSO MILANO
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ponte Oglio e Grumello, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Ponte Oglio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ponte Oglio, percorrere la viabilità ordinaria: SP84 verso Cividino/Bergamo/Brescia, SP99 verso Telgate, SP85 in direzione della A4 Milano Venezia/Lago d’Iseo, viale Lega Lombarda e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Grumello;
per la chiusura dell’entrata di Ponte Oglio, verso Milano: Grumello;
per la chiusura dell’entrata di Ponte Oglio, verso Brescia: Palazzolo.