A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PALAZZOLO-OSPITALETTO VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO PALAZZOLO-OSPITALETTO VERSO BRESCIA
Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Palazzolo e Ospitaletto, verso Brescia.
Si precisa che le stazioni di Palazzolo e Rovato saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Sebino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Palazzolo, percorrere la SS469 verso Capriolo/Sarnico, SPXII e SPXI verso Brescia, via Primo Maggio, via 25 Aprile, via Padana Superiore, via Circonvallazione e rientrare in A4 alla stazione di Ospitaletto.
In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Palazzolo, percorrere la viabilità ordinaria: SS469 verso Capriolo/Sarnico, SPXII e SPXI verso Brescia, via Primo Maggio, via 25 Aprile, via Padana Superiore, via Circonvallazione, rientrare in via Padana Superiore, immettersi sulla Tangenziale sud di Brescia e rientrare in A4 alla stazione di Brescia ovest;
per la chiusura di Palazzolo e Rovato, verso Brescia: Ospitaletto;
per la chiusura di Palazzolo e Rovato, verso Milano: Ponte Oglio.