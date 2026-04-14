A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OSPITALETTO-PALAZZOLO VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO OSPITALETTO-PALAZZOLO VERSO MILANO
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 17 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ospitaletto e Palazzolo, verso Milano.
Si precisa che le stazioni di Ospitaletto e di Rovato saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Sebino nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 aprile.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ospitaletto, percorrere via Vallosa verso Rovato/Capriano del Colle, immettersi sul Raccordo autostradale A21 in direzione di Quinzano d’Oglio/Rovato/A35 BreBeMi, uscire allo svincolo di Ospitaletto, percorrere la SP11 verso Rovato/Milano/A4, su via Primo Maggio, SPXI, SPXII verso Capriolo, SS469 in direzione Palazzolo/A4 e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Palazzolo;
anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, percorrere la Tangenziale sud verso A35 BreBeMi, via Padana Superiore, SP11 in direzione Bergamo/Milano, via Primo Maggio, SPXI, SPXII verso Capriolo, SS469 in direzione Palazzolo/A4 e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Palazzolo;
per la chiusura dell’entrata di Ospitaletto e di Rovato, verso Milano: Palazzolo;
per la chiusura dell’entrata di Ospitaletto e di Rovato, verso Brescia: Brescia ovest.