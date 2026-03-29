A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO GRUMELLO-PONTE OGLIO VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO GRUMELLO-PONTE OGLIO VERSO BRESCIA
Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Ponte Oglio, verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Grumello sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: SP99 verso Palazzolo/Brescia/Telgate, SP84 e rientrare in A4 alla stazione di Ponte Oglio;
per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Brescia: Ponte Oglio;
per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Milano: Seriate.