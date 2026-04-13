A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO GRUMELLO-BERGAMO VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO GRUMELLO-BERGAMO VERSO MILANO
Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Bergamo, verso Milano.
Si precisa che le stazioni di Grumello e di Seriate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, SS671 verso Bergamo e rientrare alla stazione di Bergamo;
per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Milano: Bergamo;
per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Brescia: Ponte Oglio.