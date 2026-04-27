A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BRESCIA OVEST-OSPITALETTO VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BRESCIA OVEST-OSPITALETTO VERSO MILANO
Roma, 27 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Brescia ovest sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, percorrere la Tangenziale sud di Brescia, verso la A35 BreBeMi, la SP510, in direzione Lago d’Iseo/Pisogne e la SP19, verso A4 Ospitaletto/Capriano del Colle, per rientrare in A4, verso Milano, alla stazione di Ospitaletto;
per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest, verso Milano: Ospitaletto;
per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest, verso Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.