A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BERGAMO-CAPRIATE VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BERGAMO-CAPRIATE VERSO MILANO
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Capriate, verso Milano.
Si precisa che le stazioni di Bergamo e di Capriate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Brembo nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria: SS671 verso Lecco/Como, SS470 verso Dalmine/Milano/A4, SP525 verso Milano e rientrare in A4 alla stazione di Capriate;
per la chiusura dell’entrata di Bergamo e di Dalmine, verso Milano: Capriate;
per la chiusura dell’entrata di Bergamo e di Dalmine, verso Brescia: Seriate.