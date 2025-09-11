A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER 3 ORE NOTTURNE IL RAMO CHE IMMETTE DALLA SP35 MILANO-MEDA

Roma 11 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 2:00 alle 5:00 di sabato 13 settembre, sarà chiuso il ramo che immette dalla SP35 Milano-Meda per chi proviene da Meda ed è diretto verso Torino e Venezia.

In alternativa si consiglia proseguire sulla complanare di Viale Rubicone verso Milano, al semaforo svoltare a sinistra e immettersi nuovamente su Viale Rubicone in direzione Meda fino all’immissione sulla A4.