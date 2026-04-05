A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA E MONZA-CORMANO VERSO TORINO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA E MONZA-CORMANO VERSO TORINO
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza ed entrare in A4 verso Brescia alla stazione di Monza;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano, verso Torino.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Varese/Milano centro, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho e immettersi sulla A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano, verso Varese o Milano;
verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, immettersi sulla SP35 Milano-Meda in direzione di Milano ed entrare in A4 verso Torino allo svincolo di Cormano.