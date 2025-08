A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI MONZA-MILANO VIALE CERTOSA VERSO TORINO E CORMANO-MONZA VERSO BRESCIA

Roma, 4 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 agosto, saranno chiusi il tratto tra Monza e Milano Viale Certosa verso Torino ed il tratto tra Cormano e Monza verso Brescia. Le aree di servizio “Lambro nord”, “Lambro sud” e “Novate nord”, situate nei suddetti tratti, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari alternativi. Per la chiusura dei tratti: -verso Torino: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho ed entrare sulla A8 Milano-Varese dallo svincolo Fiera oppure proseguire lungo il Raccordo Fiera di Milano, fino alla A50 Tangenziale ovest di Milano da dove immettersi sulla A4 verso Torino; -verso Brescia dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Meda e poi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, con rientro in A4 alla stazione di Monza.

Per la chiusura dell’entrata di Cormano: -verso Torino: Milano Viale Certosa; -verso Brescia: Monza.