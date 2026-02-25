A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI CORMANO-MONZA VERSO BRESCIA E MONZA-MILANO VIALE CERTOSA VERSO MILANO

Roma, 25 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il proseguimento delle attività relative al completo rifacimento del cavalcavia di svincolo di Sesto San Giovanni, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà necessario chiudere i tratti Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa, in direzione Milano.

Contestualmente, resteranno chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord” situate nel suddetto tratto verso Milano, mentre l’area di servizio “Lambro sud”, in direzione Brescia, sarà chiusa con un’ora di anticipo. Inoltre, sarà chiusa l’entrata di Milano Viale Certosa verso Brescia e chiuso, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4, verso Brescia.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Cormano-Monza, verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda e la A52 Tangenziale nord in direzione Monza, per rientrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura del tratto Monza-Milano viale Certosa, verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho/A50 Tangenziale ovest, proseguire sul Raccordo Fiera Milano, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna ed entrare in A4 in direzione di Torino.

Chi è diretto verso A8 Milano-Varese, in direzione Varese, o verso la A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, potrà proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho/A50 Tangenziale ovest, seguendo le indicazioni per A8 e immettersi in A8 dal nodo Fiera;

per la chiusura dell’entrata di Milano viale Certosa, verso Brescia, chi proviene da Milano città dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi in A52 Tangenziale nord verso Monza e quindi entrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura del ramo di allacciamento A8/A4, anticipare l’uscita in A8 attraverso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 a Monza, in direzione Brescia.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A8/Viale Certosa (SC1), verso Milano Centro, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo Viale Certosa/A8 (SC1) verso la A8, uscire dal nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.