A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSI PER CINQUE ORE NOTTURNE I TRATTI VERSO BRESCIA CAVENAGO-TREZZO, CAPRIATE-BERGAMO E BERGAMO-GRUMELLO. CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE STAZIONI DI CAVENAGO, CAPRIATE, DALMINE, BERGAMO E SERIATE

Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Cavenago e Trezzo, verso Brescia.

Si precisa che la stazione di Cavenago sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria: viale delle Industrie, via Pirandello, via Cagliari, SP179, SP2 e rientrare in A4 alla stazione di Trezzo;

per la chiusura dell’entrata di Cavenago, verso Brescia: Trezzo;

per la chiusura dell’entrata di Cavenago, verso Milano: Agrate;

-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Capriate e Bergamo, verso Brescia.

Si precisa che le stazioni di Capriate e di Dalmine saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

L’area di servizio “Brembo sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capriate, percorrere la viabilità ordinaria: SP 170, via Dante Alighieri verso Boltiere, SP525 in direzione Bergamo, SS671 verso Orio al Serio e rientrare in A4 alla stazione di Bergamo, verso Brescia;

per la chiusura delle entrate di Capriate e di Dalmine, verso Brescia: Bergamo;

per la chiusura delle entrate di Capriate e di Dalmine, verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare a Trezzo. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Bergamo, in considerazione del limite in peso (20 tonnellate), sul ponte “fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate e delle contestuali chiusure delle entrate verso Milano delle stazioni di Capriate e Dalmine;

-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Grumello, verso Brescia. Si precisa che le stazioni di Bergamo e di Seriate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria: SS671 verso Brusaporto, SP91 in direzione Telgate e rientrare in A4 alla stazione di Grumello;

per la chiusura delle entrate di Bergamo e di Seriate, verso Brescia: Grumello;

per la chiusura delle entrate di Bergamo e di Seriate, verso Milano: Dalmine.