A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI PONTE OGLIO E ROVATO
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 1:00 di martedì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Ospitaletto;
-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo o di Grumello.