A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSE PER UNA NOTTE LE STAZIONI DI GRUMELLO E CAPRIATE

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponte Oglio;

-con orario 23:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Trezzo;

verso Brescia: Dalmine.