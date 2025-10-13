A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSE PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD E L’IMMISSIONE SULLA A58
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSE PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO BRIANZA NORD E L’IMMISSIONE SULLA A58
Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di mercoledì 15alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Brianza nord”, situata nel tratto compreso tra Cavenago e Agrate, verso Milano;
-dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, al km 150+100 ed entrare sulla A58 alla stazione di Pessano con Bornago.