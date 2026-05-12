A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER UN’ORA L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER UN’ORA L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERIATE
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 2:00 alle 3:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bergamo, al km 172+500 oppure proseguire in A4 verso Brescia e uscire a Grumello, al km 187+700.