A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI AGRATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER TRE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI AGRATE
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 1:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monza, sulla stessa A4, o alla stazione di Carugate, sulla A51 Tangenziale est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.