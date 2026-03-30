A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 30 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 3:00 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano o alla stazione di Agrate sulla stessa A4 o ancora allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 Tangenziale nord di Milano.