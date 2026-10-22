A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OSPITALETTO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE PER CINQUE ORE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OSPITALETTO
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Rovato;
verso Brescia: Brescia ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.