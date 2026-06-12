A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di stasera, venerdì 12, alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiusa la stazione di Sesto San Giovanni, in uscita, per chi proviene da Torino.
In alternativa si consigliano le stazioni di Cormano o Agrate, sulla stessa A4, oppure lo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.