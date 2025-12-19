A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 19, alle 5:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano o alla stazione di Agrate, oppure immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Bologna e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia.