A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire a Cormano o ad Agrate, sulla stessa A4, o ancora allo svincolo di Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.