A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CORMANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CORMANO
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 28, alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni oppure proseguire sulla A4 verso Torino e uscire allo svincolo di Milano viale Certosa.