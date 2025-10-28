A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, martedì 28, alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900, o di Trezzo, al km 157+200; si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A4, del tratto Milano Viale Certosa-Monza, verso Brescia, per lavori di posa cavi.