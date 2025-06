A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 giugno, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Agrate, al km 145+900.

In ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e uscire alla stazione di Pessano con Bornago.