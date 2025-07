A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 9 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 5:00 di giovedì 10 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso verso la A51 Tangenziale est/Bologna.

In alternativa in considerazione della chiusura, nella stessa notte, sulla A52 Tangenziale nord, del tratto compreso tra Robecco e Sesto viale Italia, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 135+900 della A4, percorrere via Galileo Galilei, via Valtellina, cavalcavia Vulcano ed entrare in A52 Tangenziale nord allo svincolo di Sesto viale Italia, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A51/Bologna.