A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BERGAMO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BERGAMO
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate.