A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di uscire a Cormano o ad Agrate, sulla stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.