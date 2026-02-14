A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Cormano, al km 129+900; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia e uscire ad Agrate, al km 145+900 oppure immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Bologna e uscire a Sesto San Giovanni viale Italia.