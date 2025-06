A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MILANO VIALE CERTOSA

Roma, 30 giugno 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Torino.

In alternativa si consiglia di uscire a Pero o a Cormano.