A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CORMANO
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa o di Sesto San Giovanni.
