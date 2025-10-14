A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLE STAZIONI DI SERIATE E DALMINE

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, saranno chiuse le stazioni di Seriate e di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per la chiusura di Seriate: Bergamo, al km 172+500;

per la chiusura di Dalmine: Capriate, al km 160+700.