A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI TREZZO
Roma, 16 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 5:00 di giovedì 20 agosto, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Miano.
In alternativa, si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate: anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, oppure proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Capriate;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate: anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago. Si precisa che, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “su fiume Adda”, nel collegamento tra Trezzo e Capriate, per tale categoria di veicoli, non è possibile uscire a Capriate.