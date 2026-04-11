A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERIATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERIATE
Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiusa la stazione di Seriate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bergamo, al km 172+500.