A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ROVATO
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 20:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 settembre, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Milano: Palazzolo;
per chi proviene da Brescia: Ospitaletto.