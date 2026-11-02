A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONZA
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Agrate, oppure proseguire in A4 verso Milano/Torino e uscire a Sesto San Giovanni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.