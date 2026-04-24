A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONZA
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiusa la stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate oppure proseguire in A4 verso Torino e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.