A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GRUMELLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI GRUMELLO
Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Ponte Oglio, al km 191+000 o di proseguire in A4 verso Milano e uscire a Seriate, al km 179+100.