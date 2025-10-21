A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO
Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900, o alla stazione di Trezzo, al km 157+200.