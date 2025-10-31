A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CAVENAGO
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo, sulla stessa A4, o alla stazione di Pessano con Bornago sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.