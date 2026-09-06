A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI AGRATE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI AGRATE
Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, oppure proseguire in A4 verso Milano e uscire a Monza.
In ulteriore alternativa, immettersi in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Melegnano e uscire a Pessano con Bornago.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.