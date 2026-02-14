A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI AGRATE
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cavenago o di Monza, sulla stessa A4, o alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.