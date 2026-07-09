A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
Roma, 9 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire in A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest ed immettersi in A8 attraverso il nodo Milano Ghisolfa, in direzione Varese;
anticipare l’uscita allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa, verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa, direzione A8/Varese;
proseguire in A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, percorrere la SS11 ed entrare in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, verso Varese.