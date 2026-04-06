A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO VARESE
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa, seguire le indicazioni per A4/Torino, uscire dal nodo di Pero, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso A52 Tangenziale nord/Monza e proseguire in A8, verso Varese.