A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
Roma, 12 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest attraverso il nodo Milano Ghisolfa seguendo le indicazioni per A8 e immettersi in A8 verso Varese;
anticipare l’uscita allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa, in direzione Milano, uscire al primo svincolo e rientrare nuovamente sul Raccordo Milano Viale Certosa verso la A8;
proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire al primo svincolo, immettersi in A50 Tangenziale ovest e proseguire sulla A8 verso Varese.