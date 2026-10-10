A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di competenza della Società Aurea, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A58 TEEM a Pessano con Bornago.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Milano, uscire ad Agrate nord e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per immettersi poi in A58 TEEM.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.