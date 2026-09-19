A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento proveniente dall’area di servizio “Brianza nord”, verso la A58. In alternativa, uscire a Cavenago o ad Agrate ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.