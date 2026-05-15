A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di competenza della Società Aurea, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Cavenago o proseguire in A4 oltre l’allacciamento con la A58 TEEM in direzione Milano e uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago.