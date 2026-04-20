A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa, uscire a Cavenago o ad Agrate ed entrare in A58 TEEM alla stazione di Pessano con Bornago.