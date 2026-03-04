A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 1 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa si consiglia di uscire a Cavenago o ad Agrate, rispettivamente al km 150+100 o al km 145+900 della A4, seguire le indicazioni per A58 TEEM ed entrare in A58 alla stazione di Pessano con Bornago.